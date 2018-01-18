İzmir'in Bornova İlçesinde, yaklaşık iki yıl önce eşi ve eşinin yakınlarından şiddet gördüğünü söyleyip vücudundaki morlukların fotoğraflarını Facebook'ta paylaştıktan sonra intihar eden 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan Görgülü davasında, aileyi üzen karar çıktı.
DHA'nın haberine göre, genç kadını intihara sürükleyen dayağı attığı ileri sürülen eşinin kuzeni Fatma İnce'ye, önce 100 gün adli para cezası verildi, ardından bu ceza 2 bin TL paraya çevrildi, sabıkası olmadığı gerekçesiyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Savcılık daha önce de şiddet uyguladığı ileri sürülen Görgülü'nün eşi hakkında takipsizlik kararı vermişti.
Bornova'nın Altındağ semtinde oturan ve eşi Harun Görgülü ile yakınlarından şiddet gördüğünü öne süren bir çocuk annesi Fatma Sarıaslan Görgülü, yaşadıklarına ve eşinin boşanma kararı almasına dayanamayıp, 7 Nisan 2016 gecesi ilaç içip intihar etti.
Genç kadının, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı da ortaya çıktı.
"DAYISI VE KIZI BENİ DÖVERKEN HARUN KOLLARIMI TUTUP GÜYA BENİ SAVUNURKEN..."
Fatma Sarıaslan Görgülü'nün fotoğraflarında vücudunun pek çok yerinde morluklar bulunduğu görüldü. Şiddet mağduru olan Görgülü, Facebook'taki mesajında ise "Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama Harun'un dayısı ve kızı beni döverken Harun kollarımı tutup güya beni savunurken, darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi. 'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle Harun denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Yorum size kalmış" diye yazdı
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Fatma Sarıaslan Görgülü'nün intiharının ardından ailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı, suç duyurusunda bulundu. Harun Görgülü ise olaydan bir gün sonra gözyaşıyla yaptığı açıklamada eşine şiddet uygulamadığını söyledi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Harun Görgülü için savcılık, takipsizlik kararı verdi. Harun Görgülü, kendisinin de olayda mağdur olduğunu ileri sürüp kuzeni Fatma İnce'den şikayetçi oldu. Bu arada Fatma Sarıaslan Görgülü'yü intihara sürüklediği belirtilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen şiddet olayı ile ilgili olarak ise Fatma İnce, Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz olarak yargılanmaya başladı. Fatma Sarıaslan Görgülü'nün dövülmesiyle ilgili davada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu.
CEZA ERTELENDİ
Genç kadını intihara sürükleyen dayağı atanlardan olduğu ileri sürülen Fatma İnce için Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. İnce'ye, önce 100 gün adli para cezası verildi. Ardından bu ceza 2 bin TL paraya çevrildi, sabıkası olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Ölen genç kadının yakınları ise kararın temyizi için başvuruda bulundu.
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