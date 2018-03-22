Sivas'ta bir kişi boşanma aşamasındaki karısının e-devlet hesabına girdi. Bu durumu öğrenen kadın, kocasından şikayetçi olarak, hem ceza hem de manevi tazminat davası açtı. Yargıtay eşininin kişisel verilerine izinsiz ulaşan kocanın tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Yargıtay'ın bu kararıyla, izinsiz bir şekilde başkasının e-devlet bilgilerini öğrenmeye kalkmak "kişilik haklarına saldırı" olarak kabul edildi ve manevi tazminat nedeni sayıldı.

EŞİNİN KENDİSİNE VERDİĞİ TAAHHÜTNAME İLE E- DEVLET ŞİFRESİ ALDI

Olay Sivas'ta yaşandı. Boşanma davaları devam ederken, eşinin kendisine verdiği taahhhütname ile postaneye başvurdu. Karısı adına e devlet şifresi aldı. Şifreyi almakla yetinmeyen kişi, kullandı da. Daha sonra boşanma aşamasında olduğu eşine bu durumu anlattı. Yaşananlar üzerine kadın, kocası hakkında önce ceza davası ardından kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla manevi tazminat davası açtı.

Ceza davası devam ederken, manevi tazminat davası sonuçlandı. Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Konu Yargıtay'ın gündemine taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, izinsiz bir şekilde e-devlet şifresinin kullanılmasını "kişilik haklarna saldırı" kabul etti. Davalının yargılama sürecinde kişisel verilere eriştiği beyanında bulunduğuna dikkat çeken yargıtay kararında, "Davacının manevi zararı oluşmuştur. Davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir." denildi.

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