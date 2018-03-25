Fiskos

Esin Övet: Bu ilişkide hala içime sinmeyen bir sürü şey var

25.03.2018 - 10:44 | Güncelleme:

HT Masa ekibi, Adriana Lima-Metin Hara ikilisinin aileleriyle tanışmasını yorumladı

  • 1 HT MASA ekibi Adriana Lima - Metin Hara ikilisini yorumladı!
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    HT MASA ekibi bu hafta, Turgut Toplusoy’un Ceyda Ateş ile ilişki yaşadığı için küstüğü oğlu Buğra Toplusoy’u affetmesini, Adriana Lima-Metin Hara ikilisinin aileleriyle tanışmasını, Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin ‘barış maddelerini’, Barış Arduç’un ‘Gupse Özay ile evlilik yok’ çıkışını ve İdo Tatlıses’in burun estetiği sonrası “Rötuş yaptım” çıkışını masaya yatırdı.

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  • 2 HT MASA ekibi Adriana Lima - Metin Hara ikilisini yorumladı!
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    "TÜRKİYE, LİMA'NIN İKİNCİ VATANI OLDU"

    Geçtiğimiz haftalarda ABD’ye giderek Adriana Lima’nın ailesiyle tanı- şan Metin Hara, bu kez de ünlü modeli kendi ailesiyle İstanbul’da tanıştırdı. İkilinin aşkları için pek çok kişi uzun süre ‘Reklam yapıyorlar’ demişti. Bu birliktelik nereye varacak sizce?

     

     

  • 3 HT MASA ekibi Adriana Lima - Metin Hara ikilisini yorumladı!
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    ESİN ÖVET: Hâlâ içime sinmeyen bir sürü şey var bu ilişkide. Ama reklam ilişkisi gerçeğe döndü belki de belli mi olur? Bu hayatta artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestirmek zor. Yaşayıp göreceğiz.

  • 4 HT MASA ekibi Adriana Lima - Metin Hara ikilisini yorumladı!
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    OBEN BUDAK: Evlilik boyutuna uzanacağını sanmı- yorum. Bütün bunlar konuşulmak için yapılan hamleler, bana hâlâ inandırıcı gelmiyor.

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  • 5 HT MASA ekibi Adriana Lima - Metin Hara ikilisini yorumladı!
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    İPEK DURKAL: Bir inandım bu ilişkiye bir inanmadım. Göstere göstere yaşamaları beni tereddüde düşürdü ama neticede onlar birbirlerine inanıyorlar ki ilişki devam ediyor. Ne evlenmelerine şaşırırım ne de ayrılmalarına…

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Yorumlar 1
  • Misafir 35 dakika önce
    Ne kıskanç millet olduk , kuyu kazan
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