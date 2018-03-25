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E.Ö.: Komik. O değil de Seren haber olmaya, haber olma merakına ne zaman doyacak onu merak ediyorum. Kendisi kabul etmese de bu bir hastalık. Bakınız şimdi bu ilişki listeliği saçmalığı. Sonrasında nişan, sonrasında evlilik. Sonrasında bu arada bir kaç ayrılık barışma daha. E sonrasında hamilelik oldu olmadı. O şu bu. Tabii malzeme bol. Serenli haberlere hoş geldik. Zaten Seren’in habere tatmin olmama bir duygusu var. Allah hepimize gani gani yardım etsin.