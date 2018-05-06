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Kadir Kaymakçı: 50 yıllık 2 dostun geldiği bu nokta gerçekten çok üzücü! 50 yıl bir dostluğu paylaştınız, şimdi ne oldu da bu hale geldiniz? Her 2 usta sanatçı da bir aynaya bakıp kendilerine bu soruyu sorsun bence...

Bülent İpek: Eserleri gelecek nesillere kalacak olan Arif Sağ ve Orhan Gencebay gibi 2 büyük sanatçının geriye bir de böyle anlamsız bir kavga bırakıyor olmaları en başta bıraktıkları eserlere haksızlık. Sevginin, barışın, kardeşliğin, Anadolu kültürünün 2 büyük ozanı, çevrelerinin dolduruşundan kurtulup bir an evvel barışıp kucaklaşsın artık.