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Esin Övet: Hülya Avşar ucuz reklama sığındı

11.03.2018 - 11:21 | Güncelleme:

HT MASA ekibi, Hülya Avşar’ın, Mehmet Aslantuğ’u konuk ettiği programında söylediği, “Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün” sözlerini masaya yatırdı

  • 1 Esin Övet: Hülya Avşar ucuz reklama sığındı - Magazin haberleri
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    HT MASA ekibi bu hafta, Demet Şener’in İbrahim Kutluay’la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza’ya açtığı davayı, Hülya Avşar’ın, “Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsün” çıkışını, Hande Ataizi’nin Benjamin Harvey’den boşanmasını, MESAM’da yaşanan gelişmeleri ve Asena Atalay’ın Şükran Ovalı’ya ‘hamilelik’ göndermesini masaya yatırdı.

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    "AVŞAR, UCUZ REKLAMA SIĞINDI"

    HÜLYA Avşar’ın, Mehmet Aslantuğ’u konuk ettiği programındaki “Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın” sözleri olay oldu. Aslantuğ araya girerek “Kadın, bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına, yanılgılarına bırakmamalı” yanıtını verdi. Bu polemiğe yorumunuz nedir?

  • 3 Esin Övet: Hülya Avşar ucuz reklama sığındı - Magazin haberleri
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    E.Ö.: Aslında bu tam da Hülya Avşar’lık bir taktik. Malum filmi ‘Selfie’ yakında vizyona giriyor. Kendinden konuşturmak için gayet iyi bir hareket ki 20 senedir yaptığı da bu. Yıllardır Hülya Avşar’ın her yaptığını savunan, alkışlayan bir gazeteciyim ama tam da Kadınlar Günü’nden bir gün önce, kadına karşı bu kadar çok kötü olayın yaşandığı günlerde değil! Artık tamam! Hülya Avşar’ın kendi reklamını düşünmeden kadınlar için bir şeyler yapma zamanının geldiği günlerde yine bu çirkin ve ucuz reklama sığınması maalesef beni de isyan ettirdi bir kadın olarak.

  • 4 Esin Övet: Hülya Avşar ucuz reklama sığındı - Magazin haberleri
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    O.B.: Gündem olabilmek için her şeyi yapan Avşar Kızı bu sefer cehalet kartını ileri sürdü. Sanki kendi bahsettiği kadın tipiymiş gibi söylediği şeyler oldukça komikti. Yıllardır magazin dünyası Hülya Hanım’ın her oyununa kanıyor ve onu konuşuyor ya, ona yanıyorum artık.

     

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  • 5 Esin Övet: Hülya Avşar ucuz reklama sığındı - Magazin haberleri
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    K.K.: Bu polemiğin galibi Hülya Avşar! Bakın ‘haklısı’ demiyorum. Hülya Hanım, yıllardır yaptığı şeyi yaptı. Tam da Kadınlar Günü arifesinde ‘saçmaladı’, bir haftadır herkes onu konuşuyor. Köşe yazarları onu yazıyor, sosyal medyada herkes ondan bahsediyor. Keşke böyle saçmalıklarla değil de ‘işleriyle’ gündeme gelse...

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