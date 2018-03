8 | 33

B.İ.: Hülya Avşar’ın TV şovunun efsane olduğu 90’ların sonu, 2000’lerin başında her programını stüdyoda izler, ağzından çıkan her gafı not alır, her frikiğini fotoğ- raflardık. Topladığımız malzeme bir hafta yeterdi. O günler geçmişte kaldı. Herkesin siyah dediğine beyaz diyerek dikkat çekme modası geçti. Hele de kadın hakları gibi hassas konuları magazin malzemesi yapmak artık Avşar’a hiç yakışmıyor.