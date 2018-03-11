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E.Ö.: Aslında bu tam da Hülya Avşar’lık bir taktik. Malum filmi ‘Selfie’ yakında vizyona giriyor. Kendinden konuşturmak için gayet iyi bir hareket ki 20 senedir yaptığı da bu. Yıllardır Hülya Avşar’ın her yaptığını savunan, alkışlayan bir gazeteciyim ama tam da Kadınlar Günü’nden bir gün önce, kadına karşı bu kadar çok kötü olayın yaşandığı günlerde değil! Artık tamam! Hülya Avşar’ın kendi reklamını düşünmeden kadınlar için bir şeyler yapma zamanının geldiği günlerde yine bu çirkin ve ucuz reklama sığınması maalesef beni de isyan ettirdi bir kadın olarak.