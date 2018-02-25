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İ.D.: Tarkan’ın bu iddialar karşısında sosyal medya hesabından bir açıklama yapması gerekirdi. Bu haber sonrası Ayşe Mine’nin ‘Ellerim Uğurlar’ şarkısını dinledim, o da çok güzelmiş.

K.K.: Tarkan’ın seslendirdiği ‘Beni Çok Sev’ şarkısını yapan arkadaş kimbilir kaç kişiye beste veriyordur. Tarkan ortaya çıkıp “Benim bundan haberim yoktu, bir daha bu arkadaş benim albümümde yer alamaz” demeliydi. Tarkan’ın bizden çok ses vermesi gerekiyor.