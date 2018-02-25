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Esin Övet: Kadın intikamını alır

25.02.2018 - 10:41 | Güncelleme:

HT Masa ekibi, Demet Şener ile Demet Akalın arasında yaşanan “dul” polemiğini ve ünlü popçunun, “Ben de 2 çocukla dul kalabilirdim” sözlerini Şener’in mahkemeye taşımasını masaya yatırdı

  • 1 Esin Övet: Kadın intikamını alır - Magazin haberleri
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    HT MASA ekibi bu hafta, Demet Şener ile Demet Akalın’ın ‘dul kadın’ polemiğini, çeşitli etkinlikler düzenleyerek ünlüleri halkla buluşturan ‘Sensin O’ sitesinde en çok Erkan Kolçak Köstendil’le buluşmak istenmesini, Gül Gölge Saygı-Murat Saygı çiftinin boşanma kararını, Sıla’nın yorumladığı ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısına gelen tepkileri, Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısının çalıntı çıkmasını ve sanat camiasında botoks yaşının 20’lere gerilemesini masaya yatırdı.

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    "AKALIN'IN BU TOPA GİRMESİ YAKIŞMADI"

    Demet Şener ile Demet Akalın arasındaki tartışma yıllar sonra alevlendi. Akalın’ın, Şener için, “Demet Şener hakkında konuşamam. Sadece ona teşekkür edebilirim. Düşünsenize ben de şu an 2 çocukla dul kalabilirdim” sözü yankı buldu. Şener, Akalın’a dava açacağını açıkladı. Bu polemik nereye evrilir sizce?

  • 3 Esin Övet: Kadın intikamını alır - Magazin haberleri
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    BÜLENT İPEK: Demet Akalın bu topa girmeseydi polemik başlamazdı. Şaka maka kavga ilk başladığında doğan çocuklar şimdi 16 yaşında oldu. Google’da bile kayıtları çıkmıyor artık eski haberlerin. Akalın, Türk basınının evli ve çocuklu kadına tanıdığı ayrıcalığı bir kenara koydu. Demet Akalın, eski özel hayatını konuşulabilir hale getirdi.

  • 4 Esin Övet: Kadın intikamını alır - Magazin haberleri
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    KADİR KAYMAKÇI: Aradan 16 yıl geçtikten sonra bu tartışma biraz saçma değil mi? Demet Akalın burada asıl saygısızlığı eşi Okan Bey’e (Kurt) yapıyor. Akalın’ın böyle bir topa girmesini hiç yakıştıramadım. Ancak basına çok iyi malzeme verdiler. Demet Akalın, burada ciddi bir iğneleme yapıyor. Dul kalmak ayıp mı yani? Günümüzde bir sürü insan evlendikten sonra boşanıyor ve çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Demet Akalın topu 90’a takmış olabilir, onda sıkıntı yok ama keşke yapmasaydı.

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    OBEN BUDAK: İnsanın içinde unutamadığı hınçlar aradan 16 yıl geçse de ortaya çıkabiliyor. Önümüzdeki en büyük örnek Gülben Ergen ve Seren Serengil kavgası olsa gerek.

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