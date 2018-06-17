HT MASA ekibi bu hafta, ‘Çukur’un sezon finalini, yapımcı ve yönetmenlerin Talat Bulut kararını, Merve Boluğur’un ‘Neurofeedback’ yöntemiyle beyin dalgalarına müdahale ettirmesini, Hazım Körmükçü’nün nişanlısına şiddet uygulamasını, Fahriye Evcen’in IMDB’nin global listesindeki başarısını, Burak Kut’un ‘megastar’ ve ‘süperstar’ göndermesini, Paris Hilton’un “Modelliğin orijinalliği yok oldu” iddiasını ve Murat Başoğlu’nun Hande Bermek’le görüntülenmesini masaya yatırdı
56 yapımcı ve yönetmen, “Filmlerimizde adı tacize karışmış isimlere yer vermeyeceğiz” diyerek Talat Bulut’u hedef aldı. Bulut’un rol aldığı dizideki kostüm asistanını taciz ettiği iddiaları konuşulmaya devam ederken, Fatma Girik, “Talat öyle bir şey yapmaz” diyerek olaya başka bir boyut kazandırdı. Bu konu hakkında siz neler söyleyeceksiniz?
Esin Övet: 56 yapımcı ve yönetmenin hareketi tacize kalkışacak birçok kişinin önünü kesecektir, kendilerini kutluyorum. Fatma Girik’ gelince, kendisi “Ben ne yaptım?” diyerek hemen geri adım attı, dikkatinizi çekerim. Yazılarımız ve uyarılarımız yerini buldu. Yaptığı çok saçma bir şeydi. Çok gereksiz bir korumaydı.
Oben Budak: Tüm dünyada dengeler değişiyor. Baksanıza Hollywood, Harvey Weinstein diye bir tacizciyi yıllar boyu koynunda saklamış ama artık adamı bitirmek için her şeyi yapıyor. Bu düzen Türkiye’ye de gelecektir. Bir tek küçük öpücük davaları da değil, iş görüşmesi için birilerini otel odasına çağıran oyuncu, yapımcı, şarkıcı kim varsa ifşa olsun artık, yeter!
Kadir Kaymakçı: 56 yapımcı ve yönetmeni tebrik ediyorum. İnsanlara böyle konularda sırf arkadaş oldukları için birilerine kefil olmadan önce 2 kez düşünmelerini tavsiye ediyorum.
İpek Durkal: Hazım Körmükçü de işinden olunca binbir özürle çıkmış ortaya. Tacizci, şiddetçi erkeklere geçit yok bundan sonra. Fatma Girik hatasını anlamış, düzeltmiş. Yaşına saygımdan bir şey demiyorum ona.
Bülent İpek: Talat Bulut, taciz iddiaları ortaya çıktıktan sonra hiç konuşmasaydı belki daha çok destekçisi olurdu. Konuştukça üzerindeki şüpheleri artırıyor, “Acaba?” diyenlerin sayısını çoğaltıyor. “Artık kim evlenir bu kızla?”, “Ben sette herkesi öperim”, “Bu sinemacıların hiçbirini tanımam” gibi sözleri adeta kendini ele veriyor. Bunlar ne sorumsuz açıklamalar böyle! Talat Bulut kendine gel ve toplumun vicdanını daha fazla yaralama.
‘ÇUKUR’ EZBER BOZDU’
SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’un sezon finali günlerdir konuşuluyor. Tohum Otizm Vakfı yararına Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sezon finali gala gecesi yoğun ilgi gördü. Geceye dair neler söylersiniz? ‘Çukur’ bu yılki başarısını seneye de sürdürebilir mi?
Esin Övet: ‘Çukur’ dizi tarihinde görülmemiş bir final yaptı. 1 değil 3-5 final sahnesiyle sezona veda etti. Gerçekten çok güzeldi. Önümüzdeki sezonu merakla bekliyorum.
Oben Budak: Tabii ki sürdürür… ‘İçerde’nin bir sezonda sona ermesine çok üzülmüştük, ‘Çukur’un devam etmesi iyi oldu. Hoş herkes öldü, yeni bölüme heyecan katmak için kimler kimler diziye girecek acaba?
Kadir Kaymakçı: ‘Çukur’un finali tam bombaydı! Muhteşem geçen sezona harika bir final oldu... Gerek reytingler, gerekse sosyal medyadaki çılgınlık da bunu gösteriyor. ‘Çukur’un gelecek sezon çıtayı daha da yükselteceğine inanıyorum, bunun simyallerini verdi. Başarının devam edeceği Haliç Kongre Merkezi’ne koşan dizinin fanları ile oyuncular arasındaki elektrikten belli...
İpek Durkal: Sürdürür tabii ki. Herkes merakla önümüzdeki sezonu bekliyor.
Bülent İpek: Televizyon dizi tarihinin en görkemli sezon finali gerçekleşti. SHOW TV ve Ay Yapım yöneticilerini gösterdikleri bu iradeden dolayı tebrik ederim. Çok önemli ana karakterler öldürüldü. Türk dizi yapımcılığının klasik kafasına göre 2-3 sezon sündürülerek konu edilecek hikâyelere ve karakterlere hiç acınmadı. Dizi sektörünün ezberlerini bozacak hareketler bunlar. Tüm oyuncuları da Tohum Otizm Vakfı yararına yapılan galada gösterdikleri özveri için kutlarım. Bölüm parasını alıp başka yerde kafasını göstermeyen dizi starlarına örnek olsunlar. Dizi starlarımızda pek bulunmayan, şöhretin toplumsal sorumluluğu olduğunu yeniden hatırlattılar herkese.
‘MERVE, GÜÇLÜ TARAF GİBİ DURUYORDU’
MURAT Dalkılıç’tan geçtiğimiz yıl ayrılan Merve Boluğur’un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yararlandığı ‘Neurofeedback’ olarak adlandırılan tedavi yöntemiyle aşk acısını azaltmak mümkünmüş. Bu yöntem sık sevgili değiştiren ünlüler arasında popüler olabilir mi?
Esin Övet: Bu konularda o kadar yorumsuz kalıyorum ki ne diyeceğimi şaşırıyorum gerçekten. Aslında bu ilişkide Merve güçlü taraf gibi duruyordu, demek öyle değilmiş. Ne denir ki?
Oben Budak: Yöntemi hiç duymamıştım, biraz internetten araştırınca beynin adaptasyon yeteneğini kullanarak insanları yeni duruma alıştırdıklarını okudum. Beyin acayip bir organ, bir şeyleri sürekli tekrarlayarak bilinçaltını programlamak mümkün. Sadece ünlüler değil biz de kullanalım bu yöntemi o zaman.
Kadir Kaymakçı: Valla bu nasıl aşk acısıymış beynim almadı! Allah Merve Boluğur’un yardımcısı olsun... Birileri sık sık sevgili değiştiriyorsa böyle bir tedaviye ihtiyacı yoktur bence, onun beyni tertemizdir...
İpek Durkal: Sık sevgili değiştirenlerin zaten başka bir travması var demektir. Ünlüler bir yana ülkece hepimizin tedaviye ihtiyacı var bence.
Bülent İpek: Arif Hür’ün bu haberi, son günlerin en matrak magazin haberi. ‘Unutulma hakkı’na dayanarak Google’dan eski aşk ve evlilik haberlerini sildiren ünlüler kendi hafızaları için de doktorlara mı başvuracaklar artık? Bence yakında ünlü menajerleri böyle doktorlarla paket anlaşmalar yaparlar.
‘BURAK KUT ÖNCE KARİYERİNE BAKMALI’
BURAK Kut, ‘megastar’ unvanıyla anılan meslektaşı Tarkan’a, merhum Cem Karaca’nın sözleriyle göndermede bulundu: “Süperstar, megastar da, Edirne’den sonra kim star bunları?” Kut’un bu açıklamasını nasıl yorumlarsınız?
Esin Övet: Bizim ülkemizde bu tarz yakıştırmalar var gerçekten. Bayılıyoruz birilerine illa bir yakıştırma yapmaya. Bir taht, bir koltuk, bir unvan biçmeye. Doğru söylemiş Burak. Hem Ajda Pekkan da süperstar yakıştırmasından memnun değil.
Oben Budak: Ben Burak’ın ne demek istediğini anlamadım. Yanımda olsa “Eeee?” diye sorardım. Şarkıcıların dünya starı olma gibi bir zorundalıkları mı var? Evet ikisi de denedi ama olmadı. Fakat Türkiye için birçok dünya starından daha önemliler. Önemli olan bu değil mi?
Kadir Kaymakçı: Burak Kut önce bir kendi kariyerine laf atsın, “Ya ben nerelerde olabilirdim nerelere geldim!” diye muhasebe yapsın, sonra ona buna “Kim star” diye laf soksun... Bu haber olmasa Burak Kut’un ne yaptığından bile haberim olmayacaktı. Demek insanlara laf sokuyormuş.
İpek Durkal: Burak böyle işlere girmezdi. Vardır söylediyse bir sebebi...
Bülent İpek: Tarkan için “Edirne’den ötede tanınmıyor” tezi çok yanlış. Adam Avrupa’da, Rusya’da özellikle de Güney Amerika ülkelerinde hâlâ tanınıyor ve seviliyor, şarkıları dijitalde satılıyor. Bu çekememezlik niye? Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış misali artık yaşamayan Cem Karaca’nın çok eski bir lafını Tarkan’a laf atmak için gündeme getirmiş. Burak Kut yeni şarkılar yazıp besteleyip Edirne’den öteye adını yazdıracak kalibrede bir sanatçı olduğunun farkına varsın.
‘ÖZÜR DİLEMEK AFFETTİRMEZ’
HAZIM Körmükçü, nişanlısı Zeynep Tandoğan’a şiddet uygulayarak tepki çekti. Yer aldığı dizinin kadrosundan çıkarılan Körmükçü, “İstemeden yaşattığım bu tarifsiz acı için Zeynep’ten özür diliyorum” dedi. Size samimi geldi mi?
Esin Övet: Kadrodan çıkarılınca aklı başına geldi sanırım Hazım Bey’in. Öncesinde “Bakın o da bana bunu yaptı” diye fotoğraflar paylaşmıştı. Çok samimiyetsiz bir özür gibi geliyor bana. Bir kez yapan bir daha yapar. Ben şiddetin affedilmesinden yana değilim
Oben Budak: Hazım Körmükçü şaşırttı beni. Oyuncu dünyasından 10 tane beyefendi adam say deseler onu listeme alırdım doğrusu. Herkesin içinde biraz olan bu vahşi duyguların kontrolü bazen çok zor olabiliyor. Şu ‘sever de döver de’ kafasından bir an önce uzaklaşılması gerekiyor. K.K.: Hazım Körmükçü gibi adamlarla ilgili konuşmak istemiyorum! Değmezler...
İpek Durkal: Hiç gelmedi.
Bülent İpek: Özür dilemek her şeyi affettirmez. Şiddet bir suç ve sevgilisi şikâyetçi olduktan sonra cezasını çekecektir. Özür dilemesi toplumsal açıdan önemli. Yaptığını inkâr etmek ya da saçma cümlelerle savunmaya çalışmak yerine yanlışlığını ilan etmiş olması güzel gelişme.
Hilton otellerinin varisi olarak ünlendikten sonra mesleki kariyerine oyunculuk, modellik, şarkıcılık, yazarlık gibi farklı dalları ekleyen Paris Hilton, geçtiğimiz pazar günü Antalya’daydı. Dosso Dossi Fashion Show’un baş mankeni olarak podyuma çıkan Hilton, Mustafa Sandal ile ‘Aya Benzer Yüreğim’ şarkısı eşliğinde dans şovu sergiledi.
‘ASLINDA PARİS HİLTON, KARDASHİAN’DAN FARKSIZ’
HT MAGAZİN’den Bülent İpek’e konuşan Paris Hilton, “Sadece sosyal medyada yer alarak model olunabiliyor. Modelliğin orijinalliği yok oldu. Ailelerinden biri ünlüyse onun yakını da parlayabiliyor” çıkışında bulundu. Haklı mı sizce?
Esin Övet: Yanlış hatırlamıyorsam Paris Hilton da öyle ünlü oldu. Hatta “Paris Hilton ne iş yapar?” diye geyikler dönerdi. Hem Paris Hilton, Deniz Akkaya, Özge Ulusoy ve Çağla Şikel’in yanında model midir? Kendisi bir model değil. O da Kardashian’lardan farksız sayılmaz gibi geliyor bana.
Oben Budak: Kendinden bahsediyor bence. Siz söylemeseniz model olduğu aklıma bile gelmeyecekti. Paris, Hilton soyadına tutunup bunu eğlenceli yaşamıyla nakit paraya çevirdi. Kardashian’lar da onun yolundan gidiyor aslında. Sadece günümüz dünyasını daha iyi anlayarak Paris’i bile solladılar, o kadar.
Kadir Kaymakçı: Paris Hilton’a iyi bayramlar diliyorum!
İpek Durkal: Çok haklı. Kendisi de soyadı ve serveti sayesinde bu kadar meşhur oldu mesela.
Bülent İpek: Benim Antalya’daki röportajımda söyledikleriydi bunlar. Şaşırdım ve ısrarla sordum, kendisini asla Hilton soyadından dolayı ünlü olmuş biri gibi görmüyor. Bana göre doğru değil. Ne oyunculuğuyla, ne mankenliğiyle ne de şarkıcılığıyla öne çıkabildi. Yani Kardashian’lardan çok da farkı yok şöhretinin.
‘FANI OLAN ÖNE ÇIKIYOR’
SİNEMA-TV veritabanı IMDB’nin güncel starmetre puanına göre, global listede 1617’nci sıraya yerleşen Fahriye Evcen, bu yıl içinde Türk oyuncuların gördüğü en iyi sıraya ulaştı. Bu, hak edilmiş bir başarı mıdır?
Oben Budak: Liste popülerlik ve güzellik üzerine düzenlenmiş aslında, sadece ilk 10’a bakmak yeterli. Genç ve güzel oyuncular liste başı olmuş ki oyunculuk bilgisine çok bakıldığını sanmıyorum. Fahriye de güzelliğiyle özellikle Ortadoğu’nun başını döndüren bir isim, bu kadar hayrana bu sıralama gayet normal.
Kadir Kaymakçı: Fahriye Evcen niye orada? Bu nasıl bir liste, kim karar veriyor, hangi kriterlere göre 1617’nci olunuyor hiçbir fikrim yok. Fahriye Evcen bile şaşırmıştır bence!
Bülent İpek: Bu starmetre listesi fanların oylarıyla değişiyor. Fanı çok olan öne çıkıyor. Bu ara Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, sosyal medyanın en etkili ünlüleri. İkisi de sosyal medyaya çok yasladı şöhretlerini. Bu, büyük tehlike bence. Sosyal medya etkisi sabun köpüğü gibidir, bir anda söner. İyi filmler ve diziler yapmalılar.
‘TENCERE YUVARLANMIŞ KAPAĞINI BULMUŞ’
MURAT Başoğlu geçtiğimiz yaz yeğeni Burcu Başoğlu’yla birlikte teknede görüntülenmiş, bu skandal ilişki günlerce konuşulmuştu. Olay sonrası, Başoğlu’ndan boşanan Hande Bermek eski eşiyle Bodrum’da görüntülenerek “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti...
Esin Övet: Bravo diyorum rahatlıklarına! Yaşanan bu kadar olaydan sonra hâlâ yan yana olmaları büyük bir sabır. Özellikle de Hande Hanım için.
Oben Budak: Bu aileye akıl sır erdirebilseydik belki dünyayı daha kolay anlayabilirdik. Ne yaptıklarını, nereye varmak istediklerini kimse bilmiyor. Aynı evrende yaşamıyor gibiyiz!
Kadir Kaymakçı: Bu artık gazetecilerin değil psikologların, ilişki uzmanlarının konusu! Böyle büyük bir travmayı bile atlatıp hâlâ birlikte olabiliyorlarsa psikoloji bilimiyle uğraşanlar bunu nasıl başardıklarını onlardan öğrenip evliliğinde, ilişkisinde problem yaşayan çiftlere yardımcı olabilir! Çok ilginç bir vaka!
İpek Durkal: Biliyorduk öyle olduğunu... Her yönüyle enteresan ilişkiler yumağı. Sağdan soldan duyuyorum, arkadaşlarıyla filan da buluşuyor, hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorlarmış.
Bülent İpek: Tam bir ‘tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş’ çifti çıktılar. Artık bu ikili için söylenecek söz kalmadı. Toplumun gözü önünde yaşamadıktan sonra artık ne yaptıkları bizi ilgilendirmez. Bundan sonra haklarında konuşmak, sayfada yer ayırmak bile gereksiz bana göre.
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