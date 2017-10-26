Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Emine Kardaş'ın Türk Kızılayı'na bağışladığı eşinden hatıra kalan 1979 model otomobil, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla satıldı.
İlçeye bağlı Muslu beldesinin Göbü köyünde ikamet eden 4 çocuk ve 15 torun sahibi Kardaş, 16 yıl önce hayatını kaybeden eşi Sami Kardaş'ın 37 yıl önce Almanya'dan getirdiği 1979 model otomobili, 18 Eylül'de Türk Kızılayı'na bağışladı.
Bakım ve onarımının yapılmasının ardından otomobil, kent merkezinde bulunan Şehit Hasan Bilgin Kan Alma Birimi önüne getirilerek, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim ve kırtasiye yardım için satışa çıkarıldı.
15 gündür alıcısını bekleyen otomobil, esnaf Yılmaz Altıntaş tarafından satın alındı.
Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobili hayırsever bir vatandaşa sattıklarını söyledi.
Emine Kardaş'ın isteği doğrultusunda otomobilden elde edilen geliri ihtiyaç sahipleri için kullanacaklarını belirten Aygün, "Kentteki ihtiyaç sahiplerine gıda, kırtasiye ve giyim gibi yardımda bulunacağız. Bize gelen bağışların tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Bütün gelirlerimizi bu yönde harcarız." diye konuştu.
Altıntaş da, otomobilin manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, aracı satmayı düşünmediğini ve daha iyi bir duruma gelmesi için yenileme çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.
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