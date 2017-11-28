Eşine ateş açıp kızını vuran baba tutuklandı

Olay, Samsun'un Yaşardoğu Mahallesi'nde önceki dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi E. Y., eşi Y. Y.'nin (22) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk etti ve kocasından şikayetçi oldu. Y. Y. hakkında eşine yaklaşmama kararı verildi.

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan ve eşine boşanma davası açmayı düşünen E. Y., yanında 2,5 yaşındaki kızı B.Y. ile birlikte çarşıdan baba evine giderken eşinin silahlı saldırısına uğradı. Apartmana girmek istediği sırada Y. Y.'nin tabancayla ateş açması sonucu olayı yara almadan atlatan E. Y., yanındaki kızı B.Y.'nin vurulduğunu fark etti.

Babasının tabancasından çıkan kurşun B.Y.'nin sol karın boşluğuna isabet etti. Minik B.Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun vücuduna girip kaldığı tespit edilen B.Y., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan sonra kayıplara karışan baba Y. Y.'yi bugün İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Y. Y. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y. Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

silahlı saldırı

kızını vuran baba

tutuklandı