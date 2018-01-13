Denizli’nin Çivrili İlçesi’nde yaşayan Burçin (24) ve Fahri Özkaya (24) çifti, 2014’te doğan ikinci çocuklarının sevincini yaşayamadan genç kadına aynı hafta içinde böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Gazete Habertürk'ten Merve Günver'in haberine göre böbrek nakli olması gerektiği söylenen genç kadına, eşi Fahri Özkaya böbreğini verdi. Özkaya çifti, bu hafta başında ameliyat masasına yattı ve nakil yapıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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