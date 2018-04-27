İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olan R.D.'nin, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü bir yıllık eşi ev kadını H.N.D. hakkında, 'yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, Çeşme'de oturan R.D., geçen yıl mart ayında H.N.D. ile dünya evine girdi. Ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D., geçen ocak ayına avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dövdüğünü, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp bağırttığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip tartışma çıkardığını, kendisini bir odaya kilitlediğini ileri süren R.D., yaşadıklarına yakın çevresinin de bizzat tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışlarından dolayı defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.
Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen, eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, "Bu dumunu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma halen daha devam etmektedir" dedi. Avukat Polat, çift arasındaki WhatsApp yazışmalarını da delil olarak sunup, bunların da incelendiğinde müvekkilinin haklı olduğunun ortaya çıkacağını ileri sürdü. R.D. için evliliğin çekilmez bir hal aldığını belirten Avukat Polat, çiftin boşanmalarına, H.N.D.'nin 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istedi.
"SÜREKLİ UYUYOR DEDİ, 250 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ"
Kocasının suçlamalarına karşılık H.N.D. de karşı harekete geçti. Kocasının dayak ve şiddet iddialarını kabul etmeyen H.N.D., eşinin işten döndükten sonra hazırladığı yemekleri yemediğini, çayını içmediğini ve hemen uyuduğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra sürekli alkol aldığını eve de kuzenleriyle geldiğini dava dilekçesinde anlattı. Dilekçesinde, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyleyip iftiraya uğradığı gerekçesiyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. H.N.D. ayrıca eşinden boşanmak istediğine de dilekçesinde yer verdi.
YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Karşılıklı suçlamalar ve davalar sürerken, savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında iddianamesini hazırladı. İddianame ile H.N.D. hakkında basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. H.N.D.'nin önümüzdeki günlerde İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davasında hakim önüne çıkacağı belirtildi.
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