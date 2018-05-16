Edirne'de, eşini başına keserle vurarak öldüren yaşlı adam tutuklandı.



AA'nın haberine göre, eşi 81 yaşındaki Kıymet Ö.'yü Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde başına keserle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 81 yaşındaki İsmail Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Ö. çıkarıldığı mahkemece cinayet suçundan tutuklandı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Ö.'ın emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Olay günü eşiyle tartıştığını ve moralinin çok bozuk olduğunu aktaran Ö., ifadesinde olay anını şöyle anlattı:



"Eşim o gün bana eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gideceğini söyledi. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim. Bana 'Deli misin?' diyerek odada bulunan sehpa bacağını attı. Ben de kapı arkasında bulunan keseri alarak eşime saldırdım. Yüzüne vurdum keserle yere düştü ve 'imdat' diye bağırınca tekrar yüzüne birkaç defa daha vurdum, sonra polisler geldi."

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