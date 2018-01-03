Olay akşam saatlerinde oldu. İddiaya göre eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen kişi çılgına döndü. Karısını ve yanındaki kişiyi bıçakladı. Kadın yaralanırken yanındaki kişi ise hayatını kaybetti.

EŞİNİ YARALAYAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN KOCA YAKALANDI

İstanbul Üsküdar'da kendi evinde uygunsuz halde bulduğu eşi Betül Ardıç'ı yaralayan arkadaşı Mahmut Çütçü'yü aynı bıçakla öldüren Mahir Ardıç kaçtıktan saatler sonra yakalandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; savcılık, Mahir Ardıç'ın yakalandığı sırada yanında bulunan arkadaşı Ç.T. ile adliyeye sevk edileceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis inceleme yaptı.

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