Edirne'de tartıştığı eşi 81 yaşındaki Kıymet Ö.'yü keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 81 yaşındaki İsmail Ö. hakkında, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'eşini canavarca bir hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamedeki ifadesinde bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü itiraf eden Ö., "Keserle kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.



​DHA'nın haberine göre, Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak'taki bir apartmanda oturan 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsmail Ö., geçen Mayıs ayında çıkan tartışmada eşi Kıymet Ö.'yü keserle başına defalarca vurarak öldürdü. İsmail Ö. olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulurken, hakkında savcılık tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Göçer tarafından hazırlanarak Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 2 sayfalık iddianame kabul edildi. Savcı Göçer iddianamesinde, katil zanlısı İsmail Ö. için 'eşini canavarca bir hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Polis ve savcılık ifadelerinde eşini keserle başına defalarca vurarak öldürdüğünü itiraf eden İsmail Ö., bir anlık sinirle hareket ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. İddianamedeki ifadesinde de olay gününü anlatan Ö., "Kıymet benim ikinci eşimdir, kendisi ile 12 yıldır resmi nikahlı olarak evliyim. Ara sıra aramızda münakaşa yapardık. Eşim sabah saatlerinde eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gitmek istediğini söyledi. Bende kendisine 'Olur mu öyle şey? Burası senin evin, bir yere gidemezsin. Kız kardeşin ile aramız yok, görüşmeni istemiyorum' dedim. Ancak eşim bana 'Deli misin sen?' diyerek odada bulunan sehpanın bacağını attı. Benim moralim bozuldu ve tartışmaya devam ettik. Bu esnada salonda kapının yanında işlerim için kullandığım keseri gördüm. Bir anlık sinir ile eşime saldırdım, suratına vurdum. Ancak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim bu sırada yere düştü ve 'İmdat' diye bağırdı. Ben de birkaç defa daha keserle vurdum. Bir anlık sinirle ile yaptım, pişmanım" dedi.



Edirne Bürosu'ndan avukat Harika Taybıllı'nın görevlendirildiği davada, katil zanlısı İsmail Ö., gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

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