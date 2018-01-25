Bankacı Beyhan Taşocak (32) ile mühendis Murat Taşocak (35) 2012 yılında evlendiler. Çiftin bu evlilikten Ş.T. adında bir kız çocukları dünyaya geldi. 2016 yılının Şubat ayında eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Beyhan Taşocak ailesinin yanına yerleşti, boşanma davası açtı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; 3 yaşındaki çocuğun geçici velayeti ise anneye verildi. Baba ise çocuğunu mahkeme kararıyla haftanın bir günü görmeye başladı. 9 Kasım 2016 günü Murat Taşocak kızını eşinin ailesinin Pendik'te bulunan evinden aldı. Kızıyla vakit geçiren genç adam akşam üzeri çocuğunu annesine teslim etmeye geldi. Beyhan Taşocak küçük çocuğu anneannesine verip eve gönderdikten sonra bahçede eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada bahçede bulunan babasının belinden silahı alan Beyhan Taşocak eşini öldürdü. Olayın ardından tutuklandı.
İNDİRİMLİ CEZA
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Beyhan Taşocak, ölen Murat Taşocak'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Davaya Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri de destek verdi.
Ölen eşinin kendisini tehdit ettiğini ve olay günü kendisini savunmak için silah kullandığını söyleyen Beyhan Taşocak beraatını istedi. Mahkeme heyeti Taşocak'ın kasten öldürme suçunu eşe karşı işlediği gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi, ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimleri ile ceza 17 yıl 6 aya indi.
"ÖLÜMDEN ÖTE ŞİDDET YOK"
Dava sonrası açıklama yapan anne Ayla Tepe evlat acısına dayanamadığını söyleyerek gözyaşlarıyla, "Ben bir anneyim, acımın tarifi yok. 35 yaşındaki evladımı toprağa verdim. Yasal görme saatinde çocuğunu alırken darp edilen, geri götürürken öldürülen bir oğlum var. Oğlum evlat aşkıyla yanan bir babaydı. 1 dakika 17 saniyede oğlumun canını aldılar. Ölümden öte şiddet yok. Evlat acısıyla yanıyorum. Tek istediği şey, evladını görmekti" dedi.
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