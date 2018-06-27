Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlük binasında görevli özel güvenlik personeli Kahraman Öztürk 2 yıldır sorunlar yaşadığı ve boşanmak üzere oldukları eşini Mimaroba'daki evinde tabancayla öldürkten sonra intihar etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Kahraman Öztürk'ün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve bir süre önce silahının alınarak pasif bir göreve verildiği öğrenildi.