Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Vilayetler Kız Öğrenci Yurdu önünde R.E., babası ile yürüyen eşi Gizem Eşit ile tartışmaya başladı. Gözü dönen cani koca pompalı tüfek ile dehşet saçtı. Silahını peş peşe ateşleyen R.E., eşi Gizem Eşit'i boynundan kayınbabasını ise kolundan vurdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Tacettin Durmuş'un haberine göre, baba ve kızı Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gizem Eşit burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Pompalı tüfekle eşine 2 el ateş eden R.E. cinayetin ardından suç aletiyle birlikte Kazım Paşa Polis Merkezi'ne giderek, ‘Eşimi vurdum' dedi ve teslim oldu. Katil zanlısı için mahkemenin uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi.

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