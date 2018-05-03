Beyoğlu’nda 3 Haziran 2017’de tartıştıktan sonra dışarı çıkan eşi 35 yaşındaki Birgül Ç.’yi arkasından giderek pompalı tüfekle öldüren elektrikçi 40 yaşındaki Ali Ç.’nin yargılandığı davada, 15 yaşındaki çocukları tanık olarak dinlendi. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı ise Ç.’nin “Eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Ç. katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ç. çiftinin 15 yaşındaki oğlu H.Ç. olay gecesi yaşananları anlattı. H.Ç. ifadesinde şunları söyledi: “Olay günü annemle babam beraber içki içtiler. Ben odamdaydım. Daha sonra babaannem geldi. Bir şeyler söyledi. Annem ağladı. Babam ağlamamasını söyledi. Bir iki tokat attı. Babaannem gitti. Daha sonra dışarı çıkan babam gece 01.00 gibi geldi. Anneme bir şeyler almıştı. Annemi uyandırdı. Annem sinir krizi geçirmeye başladı. Ağabeyim uyandı. Odalarına gidince babam, ağabeyime ‘çık dışarı’ dedi. Daha sonra annem evden dışarı çıktı. Komşumuz geldi, ‘Ali ne yapıyorsun?’ dedi. Babam sen gelme ben üstümü giyinip geliyorum’ dedi. Babam tüfeği aldı. İçine mermi doldurdu. Bir el silah sesi duydum. Annemin vurulma anında ben odadaydım. Silah sesine aşağıya indim. Annem yerde yatıyordu. Babam kaçmıştı. Tartışmanın sebebini bilmiyorum.”



SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ



Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı Ali Ç.’nin “Eşini Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “Silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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