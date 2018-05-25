Eşi ve baldızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan müzisyen Emre G.'nin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis cezası istedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, Kağıthane'de eşi Zerrin Demir G. ile baldızı Betül Demir'i öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan müzisyen Emre G.'nin yargılandığı davaya İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Emre G.'nin getirildiği duruşmaya Zerrin Demir'in kardeşi Murat Demir de şikayetçi olarak katıldı.

Duruşma savcısı dosya ile ilgili olarak verdiği mütalaasında evliliklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle maktülün annesinin evine taşındığını belirtti. Sanığın maktül Zerrin G. ile görüşmek üzere olay tarihinde bu eve gittiğini belirten savcı, maktul ile sanık arasında tartışma çıktığı, maktullerden Betül Demir'in salonda bulundukları sırada Emre G.'ye hitaben "Emre ne demek istiyorsun" diye yüksek sesle bağırdıktan kısa bir süre sonra silah seslerinin duyulduğu, bunun üzerine salona giren anne Melahat Demir'in, çocuklarını ve damadını yerde yatar vaziyette bulduğunu belirtti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Sanığın yaptığı savunmaların dosyadaki mevcut delillerle desteklenmediğini belirten savcı, bu nedenle savunmasına itibar edilmemesi ve olayda haksız tahrik koşullarının mevcut olmadığını ifade etti. Savcı, sanığın eşi Zerrin G.'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, baldızı Betül Demir'i öldürmek suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık G. hakkında 6136 Sayılı Ruhsatsız Silah taşımak suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık tarafına mütaalaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, Emre G.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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