Eşinin atı Gazi Koşusu'nu kazanınca aylık 40 bin TL nafaka istedi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Galatasaray’ın eski yöneticisi Osman Hattat’ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 25 yıllık eşi Yeşim Hattat, karşı boşanma davası açtı. Genç bir kadınla aşk yaşadığını ileri sürdüğü Osman Hattat’ın 85. Gazi Koşusu’nu kazanan atı Anatoly’nin 1 milyon TL ödül aldığını belirten Yeşim Hattat, aylık 40 bin TL nafaka istedi.
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan karşılıklı boşanma davası dosyasında, 25 yıllık evliliğin bitmesine neden olan iddialar şöyle yer aldı:
Yeşim Hattat (50) ve Osman Hattat (58) 1992’de evlendi. 2 çocukları bulunan çiftin ilişkileri son 3 yılda bozuldu. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığı 2000 yılında kulübün yönetim kurulu üyesi olan işadamı Osman Hattat, evliliklerinin fikren ve ruhen bittiğini belirterek, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Yeşim Hattat da avukatı Sibel Engin aracılığıyla karşı dava açtı. Bin metrekare evde yaşadıklarını, eşinin sabah 05.00’te yatıp öğleden sonra kalktığını ifaed eden Yeşim Hattat, “Eşim beni genç bir kadın ile aldatmaya başlayana kadar mutlu bir evliliğim vardı” dedi. Eşinin kendisini aldattığını basında çıkan haberlerden öğrendiğini kaydeden Yeşim Hattat, Osman Hattat’ın evi terk ederek genç sevgilisi G.B. (30) ile lüks bir rezidansta yaşamaya başladığını ileri sürdü.
Yeşim Hattat, eşinin genç sevgilisinin 1 ay arayla 2 kez kürtaj olduğunu, Osman Hattat’ın ilişkisini duymayan kimsenin kalmadığını iddia etti. Galatasaray’da yöneticilik yaparken ‘elini cebine atan tek yönetici’ olarak nam salan Osman Hattat’ın çok sayıdaki yarış atından ‘Anatoly’nin 85. Gazi Koşusu’nu kazanarak 1 milyon TL ödül kazandığını dile getiren Yeşim Hattat, aylık 40 bin TL nafaka istedi. Mahkeme, Yeşim Hattat’a aylık 10 bin TL nafaka bağladı.
OĞLU DA SUÇLADI
Boşanma davasının ilk duruşmasında çiftin mimar oğulları Emre Hattat, örnek bir aile iken babasının G.B. adlı kadınla ilişki yaşaması sonucu dağıldıklarını belirtti. “Babamla ilgili hep onur verici şeyler yazılırken, artık ilişkisi yazılmaya başlandı” diyen Emre Hattat, babasının ilişkisini kendisine kabul ettirmek istediğini söyledi. Yeşim Hattat’ın eltisi Binnur Hattat ise mahkemede, “Yeşim evin geçimi için mücevherlerini sattı” diye konuştu.
TATLISES’LE ÖPÜŞEN AVŞAR’DAN AYRILMIŞTI
Boşanma davasıyla gündeme gelen Osman Hattat, 25 yaşında iken, 1984 yılında Hülya Avşar ile nişanlanmış, ancak Avşar’ın İbrahim Tatlıses ile çevirdiği ‘Mavi Mavi’ filminde ünlü türkücü ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrılmışlardı.
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