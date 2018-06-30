Olay, geçen pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. A.Ç., iddiaya göre annesiyle tartışan kuaför eşi Figen Ç.'yi dövdü. İsmi öğrenilemeyen kayınvalide, kapıyı kilitleyip, şikayette bulunmak isteyen Figen Ç.'nin dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine Figen Ç., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken, dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
DHA'nın haberine göre, yaralanan Figen Ç., çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar oluştuğu saptanan Figen Ç. ameliyat edildi. Hastanede tedavisi süren Figen Ç., eşinden de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan, suçlamaları kabul etmeyen A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
SEVENEREK EVLENDİ
Eşiyle severek evlendiğini belirten Figen Ç., evlendikten sonra şiddet görmeye başladığını ileri sürdü. Olay günü kayınvalidesiyle tartışınca eşinin kendisini dövdüğünü iddia eden Figen Ç., şöyle konuştu:
''Ben, 7 aylık evliyim. Tanışarak evlendik. Kadın kuaföründe çalışıyordum. 3 ay önce bana işimi zorla bıraktırdılar. Daha sonra kendi evimizden ayrılıp, kayınvalidemlerle birlikte yaşamaya başladık. Bizim devamlı tartışmalarımız oluyordu. Eşim her kavgada beni dövmeye kalkıyordu. Olay günü yine kayınvalidemle çok basit bir sebepten dolayı evde tartışma çıktı. Olaya küçük görümcem de dahil oldu. Sonra eşime haber verdiler. Eşim eve geldi. Önce konuştu. Ondan sonra hakaret etmeye başladı. Ben hakaretlerine sessiz kalamadım. Ondan sonra beni dövdü. Evden çıkıp aileme haber vermek, darp raporu alıp karakola gitmek istedim. Beni evden göndermediler, kayınvalidem ağzımı kapatıp, kapıyı kilitledi. Ben bir şekilde evden çıkmaya çalıştım. Evden çıkmayı kafama koymuştum. Mutfağa girip kapıyı kilitledim. Mutfak balkonundan inerim diye düşünüyordum; ama inemedim. Dengemi kaybedip aşağıya düştüm. Belimde kırık var" dedi.
AİLEME HABER VERMEDİLER
Eşinin dayak olayının duyulmaması için ailesine haber vermediğini iddia eden Figen Ç., "Ben ambulansla hastaneye geldiğimde eşim aileme haber vermedi. Çünkü darp edildiğimi duyulmasını istemiyordu. Hastane raporlarında sadece düşmeden kaynaklandığı görünüyor. Benim vücudumdaki morlukların tamamı sadece düşmeyle ilgili değil. Geri kalanı darpla ilgilidir. İlgili yerlere şikayette bulundum. Elimden geleni de yapacağım" diye konuştu.
Figen Ç., severek evlendiği eşinden de boşanmak için dava açmaya hazırlandığını belirtti.
ÇOCUĞUMU OYUNCAK ETMİŞLER
Figen Ç.'nin annesi Fatma Taşdelen de yaşanan olaylara tepki gösterdi. Eşinin daha önce de şiddet gördüğünü ileri süren Fatma Taşdelen, şunları söyledi:
''Okul arkadaşlarıydılar. Tanışmışlar, görüşmüşler, 3-4 ay nişanlı durdular ve evlendiler. Oğlanın babasının zaten evlenmelerini istemiyormuş. Kızımla, evcilik oynar gibi oynadılar. Kızım kuafördü ve çocuğumu, işiyle gücüyle kabul ettiler. Çocuğumun işyerinin yanında evlerini tuttular. 3-4 ay sonra kızım kayınvalidesinin yanında yaşamaya başladı. İşini de bıraktırdılar. Daha öncede böyle darp olayları olmuştu. Kızım yanımıza gelmişti. Sonra çocuğumun gönlünü alıp, tekrar birleşmişlerdi.''
Taşdelen, kızının tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yaşadıklarından dolayı psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediğini belirtti.
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