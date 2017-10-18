Eşinin söylenmesinden bıkan adam 10 yıl ormanda yaşadı!

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan ve bahçıvanlıkla uğraşan 62 yaşındaki Malcolm Applegate, karısının çok fazla konuşmasından bunalarak evi terk etti ve başkent Londra'ya yerleşmek üzere bisikletine binerek yola çıktı. Ancak yolculuğunun yaklaşık yarısını tamamladığı sırada bisikletini çaldıran Applegate, 3 hafta süren yolculuğunun geri kalanını yaya olarak gitmek zorunda kaldı.
Daily Mail'ın haberine göre Applegate. "Üç yıldır evliydim ve ne yazık ki artık canıma tak etmişti. Üç yıl her şey güzeldi, birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Bahçıvanlıkla çok fazla meşgul olmam onun canını sıkmaya başladı. 'Neden daha fazla zaman geçirmiyoruz' diye hayıflanmaya başladı. İyi bir bahçıvanım ve herkes beni birbirine tavsiye ederken ne yapabilirim? İş yüküm arttıkça karım daha da sinirleniyordu, uzun saatler evden uzakta olmama katlanamıyordu. Kontrolcü tavırları sonunda zıvanadan çıktı ve kendisi benden çalışma saatlerimi azaltmamı talep etti." ifadelerini kullandı.
Applegate bunun kendisi için bardağı taşıran son damla olduğunu ve bunun üzerine hiç kimseye haber vermeden çekip gitmeye karar verdiğini söyledi.
"Bir öyle bir böyle, inişli çıkışlıydı, sonunda kavga gürültüden yıldım ve Londra'ya geri döndüm, bu benim üç haftamı aldı. Gel gelelim Oxford'da bisikletimi bağlamamıştım. Biri fırsattan istifade bisikletimi almış. Ben de Oxford'dan Londra'ya kadar yürümek durumunda kaldım." şeklinde konuşan Applegate daha sonra Londra'nın güney batısında, Kingston yakınlarındaki bir ormanlık alana yerleşti ve 10 yıl boyunca burada yaşamaya başladı.
Yerleştiği ormanlık alan yakınlarındaki bir yaşlılara hizmet binasında bahçe işleriyle uğraşan Malcolm, bugünlerde şehrin güneyindeki evsizler için kurulmuş Emmaus adlı sığınakta çalışıyor.
'ikinci şansı' olarak tanımladığı yeni hayatından ve işinden memnun olan Applegate, "Güzel bir odam var. Çalışmayı seviyorum. Hala sosyal ve aktif bir hayat sürdürebiliyorum. Bunun için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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