İstanbul'un Silivri'de eşiyle tartışan polis memuru 23 yaşındaki Sezgin Sarılı oturdukları dairede beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç polis memurunun tedavisi devam ediyor. Yeni evli olan Sarılı'nın bir mahkeme başkanının koruması olduğu öğrenildi.



Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre ; Olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen polis memuru Sezgin Sarılı, dün sabah yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Silivri Adliyesi'nde bir mahkeme başkanının koruması olarak görev yaptığı öğrenilen polis memuru Sarılı, oturdukları dairenin penceresine çıktı. Daha sonra bağırmaya başlayan polis memuru beylik tabancasını başına dayayarak ateş etti.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memuru Sarılı'yı ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Sinir krizi geçiren eşinin de aynı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sarılı'nın yeni evli olduğu ve bir mahkeme başkanının koruması olduğu öğrenildi.

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