ESK sakatat ve deri satacak

ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Sivas ve Yozgat kombinalarınca bu yılın mayıs-ağustos döneminde yapılacak küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deriler kapalı teklif usulüyle satışa çıkarılacak. Tekliflerin 10 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor.

Ayrıca, aynı dönemde kesilen hayvanlardan elde edilecek sakatat, yan ürünler ve hayvansal yağlar için de teklifler 11 Nisan'a kadar verilebilecek.