Eski ABD Başkanı Bill Clinton'a yeni cinsel taciz suçlamaları: 'Kadınlar susmak için büyük paralar talep ediyor'

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ailesi hakkında yazdığı kitaplarla tanınan New York Times dergisinin eski yazı işleri müdürü Edward Klein, Clinton'a yeni cinsel taciz suçlamaları yöneltildiğini öne sürdü. Klein'a göre yeni suçlamalar, tacizlerin Clinton'ın başkanlığı bıraktığı 2001 yılından sonrasına ait.
Birden fazla kadının suçlamalarına ilişkin dört ayrı dosya açıldığını belirten Klein, kadınların anlaşma yolunu tercih ettiğini ve dosyaların kapanması için Clinton'dan büyük paralar talep ettiğini yazdı.
Klein, Daily Mail gazetesi için yazdığı haberini Demokrat Parti içindeki üst düzey kaynaklara dayandırdı.
Gazeteye konuşan Clinton'ın hukuki ekibinden bir kişi de, eski başkan hakkında yeni taciz iddiaları olduğunu doğruladı.
Klein'ın Clinton'a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre pazarlıklar kritik bir aşamaya geldi ve kadınlar istedikleri parayı alamazlarsa bir basın toplantısıyla Clinton'a yönelik suçlamalarını kamuoyuyla paylaşacak.
Clinton 1990'larda kendisine cinsel tacizle suçlamasıyla dava açan Paula Jones adlı bir kadına, uzlaşma sonucu 850 bin dolar ödemişti.
Gazeteye göre suçlamalar 2000'li yılların başında, Clinton'ın başkanlığının sonlanmasının ardından kendisini danışman olarak işe alan Roy Burkle adlı bir "playboy işadamıyla" birlikte çalıştığı döneme dayanıyor.
Clinton üzerine yazdığı Guilty As Sin (Günah Kadar Suçlu) kitabını 2016 yılında yayınlayan Klein, ikilinin o dönem "Air F**k One" adı taktıkları Burkle'ın "özel uçağını güzel kadınlarla doldurup dünyanın dört bir yanına seyahat ettiğini" öne sürüyor.
Klein'a göre tacize uğrayan kadınlar o dönem Burkle'ın şirketinde alt seviyelerde çalışan ve 10'lu yaşlarının sonunda bulunan kadınlardı.
Öte yandan Burkle'ın Clinton'a yöneltilen bu tacizlerden haberdar olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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