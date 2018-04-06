Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanıktan aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 5'i beraat etti, birine de denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet A, İbrahim K, Erdal Y, Murat D. ve Yavuz Y. ile avukatları katıldı.

Eski milletvekili Şahin ise duruşmaya gelmedi.

AA'nın haberine göre; sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Sanıklardan İdris Şahin, Ahmet A, İbrahim K, Erdal Y. ve Murat D'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Yavuz Y'ye de bir yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İdris Şahin'in avukatı Özgür Göktaş, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sonlanan davaya müvekkilinin siyasi nedenlerle belirli çevreler tarafından dahil edildiğini iddia ederek, kararın siyasi sonuç ve yönlerini müvekkilinin ilerleyen günlerde paylaşacağını söyledi.

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