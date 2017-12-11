Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, kendisine şiddet uyguladığı için 2016 yılında Depp’i terk eden Heard, 7 milyon dolar boşanma tazminatı aldığı eski eşiyle aynı filme oynama kararını Twitter’dan “İlişkimiz tutkulu ve inişli çıkışlıydı. Ancak temeli aşktı. Birbirimize hiç mali ya da duygusal zarar vermeye çalışmadık. Boşanmadan elde edilen gelir de bir yardım kuruluşuna bağışlanacak” diye duyurdu.

Johnny Depp

Amber Heard