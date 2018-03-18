Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), Denizli'deki bir termal otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, fizik tedavi için birkaç gün önce Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki termal tesise gelen Güzel, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel'in gün içinde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edileceği belirtildi.

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1983 yılında 38 yaşında Başbakanlık müsteşarı oldu.

Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.

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