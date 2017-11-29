Eski başhekim yardımcısına FETÖ'den tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Alparslan Anayol, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca ifadesi alınan Anayol, tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik sorgusunun ardından eski başhekim yardımcısı Anayol'un tutuklanmasına hükmedildi.

Darbe girişiminden sonra çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Anayol'un, son olarak Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı öğrenildi.

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Mustafa Alparslan Anayol