Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata gözaltına alındı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında açılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır'da gözaltına alındı.



BDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 2015 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde yaptığı açıklama ile 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Ata, işlemlerinin yapılması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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