Çanakkale'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Dilek Vural (38), evinde silahla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi. 2 çocuk annesi Vural'ın depresyon nedeniyle 30 günlük rapor aldığı öğrenildi.

EVİNDE KALBİNE ATEŞ ETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından kapatılan Çanakkale Asker Hastanesi'nde Doktor Binbaşı olarak görev yapan Dilek Vural, izninin bittiği gün Esenler Mahallesi'nde Barışkent 1. Ada C Blok'taki evinde tabancayla kalbine bir el ateş etti. İntiharın ardından eve gelen ve Savaş Vural, eşini kanlar içinde buldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilek Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından genç doktorun cansız bedeni Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doktor Dilek Vural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen çalışma arkadaşları ve sevenleri evinin önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu.

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