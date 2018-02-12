Eski Milletvekili Ömer Kahraman'ın cenazesi bugün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Camisi'nde kalınacak ikindi namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖMER KAHRAMAN KİMDİR?

AA'nın aktardığına göre, Kahraman 1930 yılında Malkara'da dünyaya geldi. Köy Enstitüsünden mezun olan Kahraman öğretmenlik yaptı.

15 ve 16. Dönem'de Tekirdağ milletvekilliği görevinde bulunan Kahraman, evli ve iki çocuk babasıydı.

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