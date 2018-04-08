CHP'li eski vekil Ali Haydar Öner, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Öner'in vefatına ilişkin paylaşımında, "Tam bir devlet adamı, Isparta, Giresun ve Kırklareli’nin sevilen başarılı valisi, 24. Dönem Isparta Milletvekilimiz, değerli abim Ali Haydar Öner Bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum Ailesinin ve CHP ailemizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

ALİ HAYDAR ÖNER KİMDİR?

Ali Haydar Öner, 10 Temmuz 1948'de Kayseri Sarız'da doğdu. Baba adı Dursun Fethi, anne adı Nazlı'dır.

Vali; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Kaymakamlık görevleri sırasında Gercüş, Hasankeyf ve Karasu'da Belediye Başkanlığı yaptı. Almanya'da 1 aylık seminer ve İngiltere'de 8 aylık eğitim ve yabancı dil programına katıldı. Bayburt, Giresun, Çankırı, Isparta ve Kırklareli Valisi olarak görev yaptı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Başarılı Valisi", TEMA; "Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma", Siyaset ve Meclis Haber Dergileri "Yılın Valisi", TÜRKSAV "Türk Dünyasına Hizmet", Giresun Ticaret ve Sanayi Odası "Yılın Adamı", Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği "Yılın Turizmcisi", Atatürkçü Düşünce Derneğinin "Yılın Atatürkçü Valisi", Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği "İpek Yolu Hizmet Kervanı Nişanı" ödüllerinin sahibidir. Habertürk Gazetesi Sıra Dışı Valiler listesinde 2. sırada bulunmaktadır. Çankırı Karatekin Üniversitesi "Fahri Doktora" unvanı sahibidir.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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