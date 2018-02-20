Trump, Twitter hesabından, eski Başkan Obama'yı Rusya'nın ABD seçimlerini etkileme çabalarına karşı bir şey yapmamakla eleştiren Amerikan Fox News kanalına teşekkür etti.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

Trump, "Suriye ve daha birçok konuda Rusya'ya karşı Obama yönetiminin başarısızlığını ekrana taşıdığınız için teşekkürler @foxandfriends. Tekrar kazanmaya başladık şimdi." paylaşımında bulundu.

Daha sonra ise "Rusya konusunda Obama'dan daha sert oldum, sadece gerçeklere bakın." yazması üzerine Trump'a tepki yağdı.

Trump'a tepki gösterenler arasında eski CIA direktörü Brennan da yer aldı.

Brennan, Twitter'dan, Trump'ın son Rusya paylaşımını alıntılayarak "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır. Tıpkı Rusya soruşturmasındaki kaygıların gibi bu güvensizliği de hak ediyorsun. Tam da Thomas Paine'in dediği gibi 'Bunlar insanın ruhunun test edildiği zamanlardır.'" şeklinde bir mesajla paylaştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

RUSYA SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Öte yandan, Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili devam eden soruşturma yeni bir boyut kazandı.

Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, geçen cuma günü, 13 Rusya vatandaşı ve üç kurum hakkında, ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Mueller'in suç duyurusunda, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında Amerikalıların siyasi algılarını etkilemek için ilan ve reklamlar verdiği ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı öne sürülüyor.

Suçlamalar arasında komplo kurma, elektronik sahtekarlık, banka dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar bulunuyor.

Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Kremlin arasında bir bağ olup olmadığını araştırıyor.

Trump, konuyla ilgili Ruslarla kendi kampanyası arasında gizli anlaşma olmadığını iddia etse de Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Korgeneral H.R McMaster, ortaya çıkan son kanıtları "tartışılmaz" olarak nitelemişti.

Öte yandan, Facebook, suçlamalar üzerine, Rusların ve diğer aktörlerin, seçimlere müdahalesini önlemek için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile aktif çalışma yürüteceğini duyurmuştu.

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