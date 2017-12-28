Eski Demokrat Parti (DP) üyeleri, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 7 ayrı ilde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundu.

DİLEKÇELERİNİ BAŞSAVCILIĞA SUNDULAR

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen eski DP'liler, ayrı ayrı hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Adliye önünde katılımcılar adına açıklama yapan eski DP İstanbul İl Başkanı Harun Hınız, suç duyurusunun eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Trabzon ve Kayseri'de yapıldığını söyledi.

Hınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda, ülke demokrasisinin yükselmesi amacıyla sivil inisiyatif çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, "Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, FETÖ'den kaynaklanan, hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyasıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumu öncesi Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul'daki bir otel ve restoranda, 2 gün üst üste nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğine dair tartıştıklarını anlatan Hınız, milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamanın demokrasi ve millet açısından uygun olacağını değerlendirdiklerini aktardı.

Harun Hınız, aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince, illerde "Demokrasi Buluşmaları" adı altında toplantılar yaparak, vatandaşları "evet" tercihi yönünde bilgilendirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Özellikle belirtmek isteriz ki, 'Demokrasi Buluşmaları'nda mütevazi ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afiş ve bayraklar kullanılmamıştır." dedi.

Bu toplantıların eski DP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Alan ve eski il başkanlarının da aralarında yer aldığı 61 kişi tarafından koordine edildiğini belirten Hınız, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalar, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın, ülke demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunduğumuz arkadaşlarımızın inisiyatifleri ve mütevazi imkanları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bize refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgüt finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu açıktır."

DİLEKÇEDEN

Suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın son zamanlarda yaptıkları açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "iftira" suçlarından yargılanması talep edildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair önemli deliller olduğu da öne sürülerek, bu konuyla ilgili soruşturma açılması da istendi.

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