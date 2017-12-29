Adana'nın Çukurova ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi 28 yaşındaki Gamze İlhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Soner U., Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.



DHA'nnı haberine göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Adana'da 23 Aralık'ta 1 çocuğunun annesi, eski eşi Gamze İlhan'ı öldüren Soner U.'nun Side Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. Jandarma ekipleri incelemeleri sonunda Soner U.'yu, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Side Mahallesi'ndeki Jale İnan Parkı'nda otururken yakaladı. Adana 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme suçu'ndan hakkında yakalama kararı bulunan Soner U., işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Soner U. ve Gamze İlhan'ın yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.







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