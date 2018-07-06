Mersin'de eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 56 yaşındaki Ziya Y., ilk duruşmada, "Karımı seviyorum, amacım korkutmaktı" diye savunma yapınca, mahkeme başkanı, "Sevdiğin insanı bıçaklıyorsun, sevmediğine ne yaparsın" sözleriyle tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 13 Eylül Çarşamba günü, merkez Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Deli Mahmut Durağı'nda meydana geldi. İnşaatçı Ziya Y., 10 Temmuz 2017'de boşandığı konfeksiyon işçisi Ümmü İpek'i durakta beklerken bıçaklayıp kaçtı. Y., olaydan sonra kaçtığı yayla evinde tarım ilacı içerek intihar etmeye çalışırken yakalanıp tutuklandı. 3 çocuk annesi İpek ise 43 gün yoğun bakımda kaldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sanık Ziya Y. hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, öldürülen Ümmü İpek'in annesi Sevim İpek, kız kardeşi Seher Dev, çocukları ile tarafların avukatları katıldı.
"PİŞMANIM, ÇOCUKLARIMIN ANNESİYDİ"
Duruşmada savunmasını yapan sanık Ziya Y., eşini çok sevdiğini ve amacının öldürmek olmadığını ileri sürerek, "Eşimle olayın 2 gün öncesinde konuştuk. Kendisini sevdiğimi söyledim, evine dönmesini istedim. Bana, 'Seni 3 yıldır aldatıyorum. Gel sana sevgilimi göstereyim' dedi. Ben de 2 gün sonra söylediği yere gittim. Kahkaha atarak yanındaki erkekle konuşuyordu. Arabamdaki bıçakla eski karıma saldırdım. 1 kere vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Karımı seviyorum, amacım korkutmaktı, öldürmek değildi. Kendimi öldürmek için zehir de içtim. Allah öldürmedi, görecek günümüz varmış. Pişmanım, çocuklarımın annesiydi" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sevdiğin insanı bıçaklıyorsun, sevmediğine ne yaparsın?" diye tepki gösterdi.
'ENFEKSİYON YÜZÜNDEN ÖLDÜ' İDDİASI
Sanık avukatları ise bıçaklanan kadının olaydan 43 gün sonra yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, hastanede 'merkezi sinir sistemi' enfeksiyonu olduğunu, yaraları iyileşme gösteren Ümmü İpek'in bu enfeksiyon nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.
"ALDATMA KONUSU YALAN"
Ümmü İpek'in annesi Sevim İpek ise sanığın yalan söylediğini ifade ederek, "Bu adamın son 1.5 senedir çektirmediği kalmadı kızıma. Her gün tehdit etti. Eşi ameliyat oldu ama bu ilgilenmedi. Kızım hakkında anlatılan aldatma konusu yalandır. Cezadan kurtulmak için yalan söylüyor" diye konuştu.
Sanık avukatları, hastanede geçen enfeksiyon konusuna ilişkin rapor hazırlanarak sanığın tahliyesini talep etti. Ümmü İpek'in çocuklarını ve görgü şahitlerini de dinleyen mahkeme heyeti, zanlı avukatlarının isteğini reddederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.