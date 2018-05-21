Konya'da geçen yıl eski eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız'ı, kayınvalidesi 60 yaşındaki Fatma Yıldız ve kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız'ı tüfekle ateş ederek öldüren Erdal A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olanak dinlenen Sevim Ü., "Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, 'Anne; babam seni öldürücekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş. Ben 'Burası dağ başı mı?' dedim" ifadelerini kullandı.
DHA'nın haberine göre olay, 17 Mayıs 2017'de merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal A., boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan A., önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı, ardından da eski kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp kızı 8 yaşındaki S.A.'yı okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Erdal A., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdal A.'nın, 3 kişiyi öldürdüğü için 3'er kez 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
"ANNE; BABAM SENİ ÖLDÜRECEKMİŞ"
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdal A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevim Ü., cinayetten iki gün önce Yasemin Yıldız'ı ziyaret gittiğini belirtti. Ziyaret sırasında Yıldız'ın oğlunun geldiğini ifade eden Sevim Ü., ''Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, 'Anne; babam seni öldürücekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı, biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş' dedi. Ben 'Burası dağ başı mı, nasıl adam öldürücekmiş?' dedim. Fatma'nın isteği üzerine o gece orada kaldım ve ertesi gün evden ayrıldım. Olay günü Fatma beni kahvaltıya çağırdı. Ancak işlerim olduğu için gidemedim. Ancak hem boşanmadan önce hem de boşanmadan sonra Erdal'ın Yasemin'e karşı tehditlerine şahit oldum" diye konuştu.
"ÖLÜM TEHDİTLİ MESAJI BANA GÖSTERDİ
Mahkemede tanıklık yapan Yasemin Yıldız'ın arkadaşı Ayla A. ise şunları söyledi:
"Yasemin benim arkadaşım olur. Ben bir avukat bürosunda çalışıyorum. Yasemin zaman zaman aile yaşantılarıyla ilgili bana bilgiler verip, benim görüşümü alırdı. Erdal ile aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanma davası açmıştı. Daha sonra boşanmaktan vazgeçtiler. Beraber yaşamaya başladılar ancak sorunları devam etti. Yasemin bana Erdal'ın kendisini aldattığını ve elinde bir kaset olduğunu söyledi. Yeni bir boşanma davası açtı. Daha sonra boşanma davası sonuçlandı ve boşandılar.Yasemin, Erdal'ın sürekli olarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Yasemin diğer kadın alehine tazminat davası açtı. Yasemin bana Erdal'ın dayısından kendisine gelen mesajı gösterdi. Mesajda tazminat davasını geri çekmezse Erdal'ın kendisini öldüreceğinden söz ediyordu."
Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.
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