Kongre'de yaptığı tanıklık ve bir kaç Twitter mesajı dışında kamuoyuna pek bir açıklama yapmayan FBI eski başkanı James Comey, çıkacak olan A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat : Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) kitabıyla ilgili konuşurken kendisini görevden alan Başkan Trump hakkında etiksiz, gerçeklerle alakası olmayan biri ve egosunun esiri bir mafya babası tanımlamasında bulundu. James Comey, Trump yönetiminin, hükümet içinde etik sahibi politikacıların önünü alamadığı bir orman yangınına benzediğini söylerken, Trump destekçileri ise kitap çıkmadan 'yalanlarla dolu' diye suçladıkları kitaba karşı internette kampanya başlattı.

Kitap, görevdeki bir başkan hakkında yazılmış en yıkıcı çağdaş yapıt olarak tanımlanırken, Trump'ın, kendisinin Rusya ile bağlarını araştırması için görevlendirilen eski İngiliz istihbarat görevlisi ve Rusya uzmanı Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyayı gündeme getirdiğini anlatıyor.

Washington Post'daki alıntılara göre, Trump'ın 2013'de yaptığı bir Moskova ziyareti sırasında otel odasında para karşılığında ilişki yaşarken video görüntülerinin çekildiği de bulunuyordu. Comey, Trump'ın kendisinden FBI'ın bu iddiaları incelemesini ve doğru olmadığını kanıtlamasını istediğini çünkü eşi Melania Trump'ın bu konuya çok üzüldüğünü söylediğini anlatıyor.

Comey kitabının bir yerinde Trump'ın hiç güldüğünü görmediğini söyleyerek bunu başkanın "derin güvensizlik hissine", başkalarının söylediği bir şeyden hoşlandığını -zayıflık ya da tehlike olarak gördüğünden- belli edememesine bağlıyor ve bunun bir lider için üzücü, "bir başkan için ise biraz korkutucu bir şey" olduğunu söylüyor.

TRUMP: HAPSE ATILMALI

Başkan Donald Trump ise James Comey'nin hapse atılması gerektiğini savunurken, Comey'nin gizli bilgileri ifşa ettiğini ve Kongre'ye yalan söylediğini öne sürdü.

Kitabında "Bu başkan ahlaksız, dürüstlüğe ve kurumsal değerlere bağlı değil. Liderliği hesapçı, ego güdümlü ve kişisel sadakatle ilgili" ifadelerini kullanan Comey'e Trump, "Hiçbir zaman Comey'den kişisel sadakatini istemedim" diyerek Comey'nin kitabındaki en önemli iddialardan birini yalanladı. Trump "Bu adamı neredeyse hiç tanımıyorum. Birçok yalanından bir tanesi daha. Anıları taraflı ve SAHTE!" diye yazdı.

Bir diğer Twitter mesajında Trump, "Kaypak James Comey, sonu her zaman kötü olacak ve talihsiz olacak, açık ara en kötü FBI Başkanı olarak tarihe geçecek" diyerek, "Onu kovmak benim için büyük onurdu" diye ekledi.

Trump Comey hakkında, "Hillary Clinton'un kazanacağını düşünerek kararlar alıyordu ve bir iş istiyordu. Aşağılık!" şeklinde de paylaşımda bulunmuştu.

COMEY, İLK RÖPORTAJINI VERDİ

Comey, Trump'ın kendisi hakkında yazdığı mesajlara, ABD News'e verdiği röportajla yanıt verdi. Comey, Donald Trump'ın başkan olacak ahlaki ve tıbbi yeterliliği bulunmadığını söyledi.

ABD liderinin gerçeklere değer veren biri olmadığını belirten Comey, "Başkanımız saygının cisimleşmiş hali olmalı, Trump böyle değil" dedi.

Eski FBI başkanının tam da 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın rolünü araştırdığı sırada görevden alınması Washington'u sarsmış ve Adalet Bakanlığı soruşturmayı yürütmesi için özel savcı olarak Robert Mueller'i atamıştı. Başkan Trump, FBI başkanını on yıllık görev süresinin yarısını bile tamamlamadan görevden alışını, Comey'nin yetersizliği ile gerekçelendirmişti. Fakat Trump daha sonra bu konuda karar verirken "Rusya meselesinin" de aklının bir ucunda olduğunu eklemişti.

Comey, geçen Şubat ayında eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmayı kapatmaya teşvik etmeden önce Trump'ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı sorusuna "muhtemelen" yanıtını verdi. Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, geçen Aralık ayında FBI'a yalan söylemekten suçlu bulunarak kovuldu, şimdi özel danışman Robert Mueller'in Rusya soruşturmasında işbirliği yapıyor.

Comey ayrıca Trump'ın başkan olarak "ahlaki açıdan uygunsuz" olduğuna ve kadınlara "et parçaları" gibi davrandığına inandığını söyledi.

SEÇİM YENİLGİSİNİN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLDİ

Görevden alınan FBI Başkanı James Comey'nin ismi, Clinton ve Trump arasındaki seçim yarışında iki kez gündeme gelmişti. Comey, da seçimlere az bir süre kala Hillary Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu. 3 Mayıs'ta Amerikan Senatosu'nun Adalet Komisyonu önüne çıkan James Comey, Clinton kampanyasının baş yöneticisi olan Huma Abedin'in "yüzbinlerce gizli yazışmayı" eşine ilettiğini açıklamıştı. Ancak söz konusu elektronik postaların sayısının ancak "bir avuç" olduğu ve çoğunun gizlilik öğesi içermediği ortaya çıktı. Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.

COMEY NEDEN GÖREVDEN ALINMIŞTI?

Başkan Trump, FBI başkanını on yıllık görev süresinin yarısını bile tamamlamadan görevden aldığını bildiren mektupta Comey'nin teşkilatı yönetmekte 'yetersiz' oluşuyla gerekçelendirmişti

FBI eski başkanının tam da 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın rolünü araştırdığı sırada görevden alınması Washington'u sarsmış ve Adalet Bakanlığı soruşturmayı yürütmesi için özel savcı olarak Robert Mueller'i atamıştı.

Eski FBI başkanı geçen ay attığı bir Twitter mesajında "Sayın Başkan, Amerikan halkı, söyleyeceklerimi çok yakında duyacak ve kimin şerefli olduğuna ya da olmadığına kendisi karar verebilecek" demişti.

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