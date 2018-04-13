Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey, gelecek hafta piyasaya çıkacak olan kitabıın PR çalışmalarına başladı. James Comey, ABC'den George Stephanopoulos 'a konuştu. Pazar günü yayınlanacak söyleşide sızan bilgilere göre Comey, kendisini görevden alan Başkan Trump'ı, egosunun esiri bir mafya babasına benzetti.

Stephanopoulos, Comey'nin evinde gerçeleştirdiği mülakatta, eski FBI direkrtörünün başkanla çalışırken ne hissettiğine dair sorular da sorduğunu ifade etti. Comey, mülaktta, Başkan'ın kendisinden, seks skandalına karıştığı iddia edilen 2013'teki Moskova gezisini soruşturarak aklamasını talep ettiğini belirtiyor. Comey bu teklifi reddettiğini doğru olmayan birşeyi ıspatlayamayacağını ve hiç soruşturmamanın daha doğru olduğunu ifade ettiğini belirtiyor. Trump destekçisi Cumhuriyetçiler "yalanlarla dolu" ve intikam amaçlı olduğunu savundukları kitaba karşı internette lyincomey (yalancıcomey) başlıklı bir site açarak karşı kampanya başlatmıştı. Comey, Trump yönetimini, hükümet içinde etik sahibi politikacıların önünü alamadığı bir orman yangınına benzetiyor. Etik sahibi olmayan ve gerçeklerden kopmuş bir kişi olarak tanımladığı Donald Trump'ın başkanlığının ABD'ye dair iyi olan çoğu şeyi tehdit ettiğini yazan Comey'in anılarını, CNN televizyonu, görevdeki bir başkan hakkında yazılmış en yıkıcı çağdaş yapıt olarak tanımlamıştı. Comey Trump ve ekibinin uygulamların akarşı sessiz kalındığını vurgulayarak ortamı "Sessiz kalarak herşeyi onaylayan bir çember'' olarak niteliyor. Trump son röportajıdan sızan demeçlere dair yine kayıtsız kalmayarak tweet attı ve cevabında Comey'yi yalancılık ve ahlakasızlıkla suçladı.

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