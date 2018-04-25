Eski FBI direktörü James Comey'nin A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) isimli kitabı raflardaki yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump ile olan diyaloglarını anlattığı kitap yayınlandığı ilk hafta 600 bin sattı.

Kitap, En çok satanlar listesindeki siyasi kitapların ilk haftaki satışlarını geçti. Hillary Clinton'ın kampanyasında geçen anıların anlatıldığı ''What Happened'' ve gazeteci Michael Wolff'un, Trump dönemi Beyaz Saray'daki sahne arkası hatıraları ve yine kampanya dönemi anıları aktaran Fire and Fury kitabının ilk haftadaki satışını da üçe katladı.

Macmillan'ın sahip olduğu Flatiron Books yayınları, Comey'nin kitabını 1 milyon adet basmış ve kitap ABD basınında manşet olmuştu.

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