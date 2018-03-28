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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; 2015 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir sezon oynadıktan sonra Valencia'ya 8.5 milyon Euro karşılığında satılan Luis Nani, Roma'da ziyaret ettiği bir okulda çarpıcı itiraflarda bulundu.