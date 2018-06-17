Eski Fenerbahçeli Pierre van Hooijdonk'tan flaş Cocu yorumu!

PSV Eindhoven takımını üç kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Phillip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Hollanda basını, bu gelişmeyi konuşurken bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Pierre van Hooijdonk, Cocu ve Fenerbahçe için flaş bir açıklama yaptı!