

ABD'ye illegal göç girişiminde bulunan ailelerin çocuklarının uzaklaştırılmasına tepkiler sürüyor. Demokratların karşı çıktığı uygulama Cumhuriyetçileri de böldü.

Eski First Lady Laura Bush çocukların ailelerinden ayrılması politikasını zulüm ve ahlaka aykırı olarak niteledi.

Son olarak Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins uygulamanın Amerikan değerleri ile uyuşmadığı ve çocukları travmatize edebileceği şeklinde açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarının da bu uygulamanın Başkan'a zarar verebileceğini düşündükleri belirtiliyor. Konuyu eleştiren ve öne çıkan isimler dışında muhafazakar bazı dini gruplar da çocukların ailelerindne ayrılmasını protesto ediyor.

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump da, Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikasını eleştirmişti.

Konuya ilişkin bir diğer tepki ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi. Sözcü, aile birliğinin korunması gerektiğini ve çocukların tavmatize edilmemesi gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ise artan baskılar karşısında son yaptığı açıklamada ABD'nin bir göçmen kampı olmayacağını ifade etti.

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