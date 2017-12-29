Eski futbol yıldızı Liberya'nın yeni devlet başkanı seçildi

Netflix'in The Crown dizisinin maliyeti İngiltere Kraliyet Ailesi'nden fazla mı?

Netflix'in The Crown dizisinin maliyeti İngiltere Kraliyet Ailesi'nden fazla mı?

En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti

En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti