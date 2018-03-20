Ara transfer döneminin son saatlerinde 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Premier Lig'e bomba gibi bir giriş yapmıştı ancak sonrasında duruldu! Premier Lig'deki ilk maçı olan Bournemouth karşılaşmasına 11'de başlayan Ndiaye, mücadelenin henüz 5. dakikasında Xherdan Shaqiri'nin attığı golün hazırlayıcısı olmuştu. Taraftarın övgüsünü alan yıldız futbolcu sonrasında ise aynı performansı sergileyemedi.

Son galibiyetini 2018'in başında alan Stoke City'ye Badou Ndiaye de çare olmadı! İngilzi ekibi, Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta da 3 puan hasretini gideremedi. Son olarak 20 Ocak'taki mücadelede Huddersfield Town'ı mağlup eden Stoke City sonrasında oynadığı Bournemouth, Manchcester City ve Everton karşılaşmalarında sahadan puansız ayrılırken Brighton, Leicester, Southampton mücadelelerinde ise 1 puan aldı.

Premier Lig'de geride kalan 31 haftada sadece 6 galibiyet alabilen Stoke City'nin şu andaki puanı 27. Ndiaye ve arkadaşları, ligin 19. sırasında bulunuyorlar ve kümede kalma potasıyla aralarında 3 puanlık fark bulunuyor. Stoke City, Premier Lig'de geride kalan haftalarda Arsenal, Tottenham, West Ham United, Burnley, Liverpool, Crystal Palace ve Swansea ile karşı karşıya gelecek.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Senegalli yıldız geçen haftalarda bir açıklama yaparak Galatasaray ve Stoke City ile ilgili konuşmuştu. Ndiaye, "Stoke City, çok heyecan verici bir proje. Bu nedenle transfer oldum. Kulüp bugünlerde zor günler geçirse de herkes biliyor ki asıl yerimiz burası değil. Bu sezonun kalanında elimizden geleni yapacağız ve seneye daha iyi bir durumda olacağız. Açıkçası küme düşme konusunda hiç endişelenmiyoruz, önümüzde daha 10 maç var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a transfer sürecini de yorumlayan Ndiaye, "Açıkça söylemem gerekirse Galatasaray'a transfer olduğumda bu kadarını beklemiyordum. Orada sadece 6 ay bulundum ama çok keyif aldım. Galatasaray stadında o taraftarlarla bütün olmak harika bir histi. Galatasaray, bana pozitif şeyleri hatırlatıyor. Başka kulüpler de beni istemişti ancak ben ne olursa olsun Galatasaray'a gitmek istemiştim. Galatasaray, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'a gitmeyi bu kadar çok istedim." demişti.

Galatasaray'dan ayrıldığında çok üzüldüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Ayrıldığım zaman Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi oyuncular çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Futbolun ötesinde bu isimlerle abi kardeş gibiydik. Hala iletişim halindeyiz. Her gün konuşuyoruz. Arayıp beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok fazla özledim'' şeklinde konuşmuştu.