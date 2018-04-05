2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan, sonrasında Genoa'ya kiralık olarak gönderilmesinin ardından Bologna'ya bonservisiyle satılan İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili, taraftarın saldırısına uğradı.

İtalya basınının görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberlere göre antrenmanın ardından arabasıyla kulüp tesislerinden ayrılan Dzemaili, arabasının camını açıp taraftarlara imza dağıttı. Bir grup Bologna taraftarı ise arabanın camı açıkken Blerim Dzemaili'nin kafasına yumruk attı.

POLİS DAHİL OLDU

İsviçreli futbolcunun hemen olay yerinden uzaklaştığı ve Bologna kulübünün de polisi aradığı belirtildi. Ancak güvenlik görevlilerinin kulüp tesislerine geldiğinde saldırganların kaçtığı kaydedildi.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon Serie A'da 9 maçta forma giyen İsviçreli futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Dzemaili, Mayıs 2017'de ABD MLS ekiplerinden Montreal Impact'a kiralanmış, Aralık 2017'de ise Bologna'ya geri dönmüştü.