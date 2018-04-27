Galatasaray'da 1990-1992 yıllarında forma giyen eski Rumen futbolcu Iosif Rotariu, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk Telekom Stadyumu'nu ve müzeyi gezen Rotariu'nun Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdiği aktarıldı.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş'a karşı forma giydiğini ifade eden Rotariu, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a karşı oynamışlığım var. Hatta onlara karşı iki kez şampiyonluk kaybetmiştim. Umarım bu sefer şanslı gelirim ve rövanşı alıp şampiyon biz oluruz. Galatasaray'daki son sezonumda kaptanlık da yaptım. Çok güzel anılarım oldu. Burada oynamak için şu anda benim bile içim içimi yiyor. Pazar günü oynayacak futbolcular galibiyet için bu formanın hakkını verecektir."