Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Esad iç savaşı kazandı

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Suriye'deki iç savaş bitmek üzere. IŞİD gibi bir oyun, yapılanma olmazsa Suriye'deki iç savaş son günlerine geldi. Siyaseti, stratejiyi tayin ederken bu hususu en üst noktaya koymanız lazım. Esad bu iç savaşı Rusya ve İran'ın desteğiyle kazandı." dedi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ortadoğu ve Türkiye" konulu konferansa katılan Başbuğ, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın gerek sosyal gerekse teknolojik açıdan sahip olduğu özelliklerle çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; Bursa'nın önemli bir tarih şehri olduğunu aktaran Başbuğ, "Bursa'nın hangi noktasına gitseniz bir ayrıcalık, tarihi değerler taşıyan bir şehrimiz. Biz de bugün bu şehirde sizlerle Ortadoğu ve Türkiye konusunu konuşacağız." dedi.

Ortadoğu'nun kolay anlatılıp kolay yorumlanabilecek bir bölge olmadığını ifade eden Başbuğ, "Ortadoğu dediğimiz zaman ilk önce şöyle bir yakın tarihteki dönemine bakmamız lazım. Ortadoğu dediğimiz yer dünyadaki ilk medeniyetlerin, bütün büyük dinlerin ve bütün kültürlerin ortaya çıktığı bir yerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nu bu bölgede güçlü kılan bir özelliği de Yavuz Sultan Selim dönemi ile beraber hilafetin yani halifeliğin Osmanlı İmparatorluğu'na geçmesi." diye konuştu.

Başbuğ, Birinci Dünya Savaşı sonucundaki yapılanmanın ortaya bir Kürt sorunu çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürtler tabii ki etnik bir gruptur. Bunda hiçbir sorun yok ama o dönemde İran'ı bir tarafa bırakırsanız, Kürtler artık ağırlıklı olarak Anadolu'da yani Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de yani Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşıyorlardı. İran hariç Kürtler hep Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında kaldılar. O dönemde hiçbir sorun yoktu. 20'nci yüzyıldaki etnik milliyetçilik dönemine gelmeden önceki süreçte hiçbir sorun yok. Hele Osmanlı İmparatorluğu döneminde bakarsanız Kürtler ile Türkler kaynaşmış iki kardeş millettir. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan coğrafyada Kürt milletinin bir kısmı Türkiye hudutları içinde bir kısmı Suriye'de ve bir kısmı da Irak'ta kaldı. Yani bir parçalanma yaşıyor. Sorunların bir noktada kaynağının bu yapılanmayla başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da tarihsel olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor."

Suriye'deki iç savaşı Esad'ın kazandığını dile getiren Başbuğ, "Artık bunu böyle görmeniz lazım. Suriye'deki iç savaş bitmek üzere. IŞİD gibi bir oyun, yapılanma olmazsa Suriye'deki iç savaş son günlerine geldi. Siyaseti, stratejiyi tayin ederken bu hususu en üst noktaya koymanız lazım. Esad bu iç savaşı Rusya ve İran'ın desteğiyle kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

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