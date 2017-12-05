Son dakika: Eski devlet başkanından intihar girişimi!

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikhail Saakashvili Ukrayna'nın başkenti Kiev'de evin çatısında intihar etmeye çalıştı.

Saakaşvili'nin Kiev'de bulunan dairesine sabah saatlerinde güvenlik güçleri baskın yaptı.

Gürcistan Eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, güvenlik güçleri tarafından evinde arama yapıldığı sırada çatıya çıkarak, kendine dokunulması halinde çatıdan atlayacağını söyledi.

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldığı evde arama yapıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde Saakaşvili'nin evine gelen güvenlik güçleri evde arama yapmaya başladı. Aramanın sürdüğü sırada çatıya çıktığı öğrenilen Mihail Saakaşvili'nin, kendine dokunulması halinde çatıdan atlayacağını söylediği öğrenildi. Güvenlik güçleri ile Saakaşvili arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Saakaşvili, burada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu eleştiren sözler sarf etti ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Polis, 3 yıldır Kievde yaşayan Saakashvili’nin kapısını kırarak içeri girdi. Saakashvili binanın çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit etti.

Bölgede güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin hazır olarak beklediği belirtildi.

Saakaşvili'nin taraftarları binanın önünde toplanırken, güvenlik güçleri avukatlarına, müvekkilinin yanına çıkmaları için izin vermedi.

Bina önünde yoğun güvenlik önlemi alan polisle Saakaşvili'nin taraftarları arasında arbede yaşandı.

Daha sonra gözaltına alınan Saakaşvili'nin binadan çıkarılarak, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına götürüldü. Saakaşvili'nin güvenlik güçlerine direndiği görüldü.



Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, 2014 yılındaki Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetim ile birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti.

Poroşenko, eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti.



Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.



Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden sınırdan Ukrayna'ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.



Ayrıca Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti.



Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan, 10 Eylül'de ise tartışmalı bir şekilde Polonya'dan Ukrayna'ya giren Mihail Saakaşvili, bir süredir Ukrayna'da protesto gösterileri düzenliyor.

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